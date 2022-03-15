/685812/الناتو--روسيا-ستدفع-ثمنا-باهظا-اذا-أستخدمت-أسلحة-كيمائية

ألقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن مسئولية حلف الناتو هى حماية والدفاع عن أراضى الدول الأعضاء فى الحلف.

دوت الخليج

تصريحات الأمين العام لحلف الناتو اليوم الثلاثاء

وحذر الأمين العام لحلف الناتو روسيا من أتخدام أسلحة كيمائية فى أوكرانيا، مشددا أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا اذا أستخدمت أسلحة كيمائية.

وأشار الى ما قامت بيه روسيا من نشر صواريخ جديدة فى أوكرانيا، مؤكدا أن أعمال روسيا تمثل أنتهاكا واضحا للقانون الدولى والمعاهدات الدولية.

وتابع أن حلف الناتو ليس لديه أى خطة لنشر صواريخ نووية متوسطة المدى فى الدول الأعضاء لحلف الناتو، مؤكدا أن الحلف فى تواصل مستمر مع القيادات والسلطات الأوكرانية على كافة المستويات.

الرئيس الأوكرانى يعلن عن فتح الممرات الأنسانية جزئيا

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكرانى كان قد أعلن اليوم الثلاثاء أن الممرات الأنسانية تم فتحها جزئيا،

أكد على أن كييف تحتاج الى ضمانات أمنية يمكن الأعتماد عليها وتتناسب مع المجتمع الدولى، مضيفا أن كييف أدركت أنه يجب عليها أن تحمى مجالها الجوى وليس الناتو.

وكان الرئيس الأوكرانى قد وجه رسالة الى الأوكرانيين، قائلا علينا أن ندرك أن باب الأنضمام الى حلف الناتو ليس مفتوحا أمامنا. كما شدد زيلينسكى على ان تلك القوات الروسية لن تقدر على أخذ اى شئ من أوكرانيا

ومن جانبها كانت قد أعلنت السلطات الأوكرانية أنه لا توجد محاولات من قبل القوات الروسية للتقدم نحو كييف.