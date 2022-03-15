/685833/أميرة-صابر-توجه-سؤال-للحكومة-حول-سياسة-الحكومة-للتعامل-مع-أزمة-عمال-شركة-يونيفرسال

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، بشأن انتحار عامل بشركة يونيفرسال بسبب تأخير الإدارة الدائم في صرف مستحقات العمال.

دوت الخليج

انتحار عامل بشركة يونيفرسال بسبب تأخير الإدارة الدائم لمستحقات العمال

وطالبت أميرة صابر، وزارة القوي العاملة برد شافي عن الإجراء المتخذ ضد الشركة المذكورة و عن سياسة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تؤثر بشكل بالغ السوء علي سمعة العمل في مصر .

واوضحت عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، أنه تواترت الأخبار عن اعتصام عمال بشركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية بسبب تعسف الإدارة تجاه صرف مستحقات ورواتب العمال عدة مرات.

ولفتت اميرة صابر، إلى انه بالرغم من تدخل اللجنة النقابية ووزارة القوى العاملة عدة مرات مع إدارة المصنع للتفاوض حول بيئة العمل ومستحقات العمال والموظفين المادية، إلا أن نمط إدارة هذا المصنع ديمومة تأخير المستحقات والأجور الخاصة بالعمال، مما دفع أحدهم للانتحار بسبب ضيق الحال وفقدانه الأمل في الوفاء بمتطلبات أسرته، وهو وضع لايصح الوقوف أمامه بالصمت وعدم نصرة هؤلاء العمال في استرداد حقوقهم، ويؤثر بشكل بالغ على سمعة بيئة العمل في مصر، ما يستدعي وقفة جادة وحاسمة تجاه هذه الممارسات.

وتسائلت أميرة صابر، عن سياسة وزارة القوى العاملة إزاء تكرار إدارة هذه الشركة مخالفة قانون العمل والتأخر بالوفاء بالالتزامات المادية والقانونية تجاه العاملين.