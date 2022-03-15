تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونياً وخطوات تحديث البيانات وأضافة أفراد العائلة

تحديث بيانات بطاقة التموين حيث أرسلت وزارة التموين لجميع المواطنين رساله نصيه لتحديث بياناتهم، وذلك حرصا من الوزارة علي عدم توقف بطاقات التموين لذلك يجب على الجميع ان يتوجه الى مكتب التموين لكي يثبت الأجر الشامل و سوف يتم ذلك في حتى يوم 25 من شهر مارس لعام 2022 لجميع المستفيدين من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة مساعده الأسر الأقل دخلا على الحياة وسوف نعرض خلال السطور التالية كيفية تحديث بيانات بطاقة التموين بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

تحديث بيانات بطاقة التموين

يجب على جميع الأشخاص التي تسلم رسالة من وزارة التموين بخصوص عمليات تحديث البطاقات الذهاب إلى أقرب مكتب تموين تابع لهم، وتوفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتحديث البطاقة ويجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وإحضار جميع الشهادات الميلاد للمستفيدين من البطاقة حيث يتم صرف سلع تموينية للوزراء اكثر احتياجات بالسعر المدعم من السوق الخارجي، وتعتبر بطاقة التموين بالنسبة لكثير من الأشياء المهمة، لذلك يجب عليهم تحديث البطاقة حتى لا يتم إيقافها من قبل الوزارة ويتوقف صرف الدعم الذي تقدمه لهم.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديث بيانات بطاقة التموين عن طريق رابط الوزارة الرسمي لجميع المواطنين، حيث أن التحديث سوف يكون الالكترونيا لجميع البطاقات لهم، حيث أن ذلك يسهل عليهم الكثير كما أنه يقلل من الازدحام على مكاتب التموين المختلفة ويقلل من خطر الإصابة من فيروس كورونا، وتكون خطوات التسجيل على النحو التالي

● قم بالضغط على موقع الرسمي لدعم مصر.

● ثم قم باختيار المواطن أحد الخدمات التموينية التي وفرها موقع دعم مصر

● ثم قم بكتابة الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص لها

● كتابه رقم الهاتف والرقم السري

● كتابة اسم صاحب بطاقة التموين رباعي

● ثم يضغط على تحديث في نهاية الصفحة.

وبهذه الخطوات يستطيع جميع المواطنين تحديث بطاقات التموين الكترونيا وتجنب خوفها والحصول على الدعم الذي تقدمه لجميع المستفيدين لجميع أفراد الأسرة، حديث عن الانتهاء من عملية التحديث سوف يكون 15 من شهر مارس لعام 2022 وبعد ذلك سوف يتم إيقاف البطاقات التي لا يتم تحديثها.