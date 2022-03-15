مصدر أمنى ينفى صحة مقطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين بالبراجيل .. ويؤكد: قديم وسبق تداوله العام الماضى

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين من أهالى منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة. وأكد المصدر الأمنى أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة ، وأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله العام الماضى، .. ويأتى ذلك فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام .

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