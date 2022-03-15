رئيس جامعة قناة السويس: الطلاب تحتاج لرؤى دينية قائمة على الفكر المستنير

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، أن طلاب الجامعة فى حاجة ماسة لتكوين رؤى دينية قائمة على الفكر المستنير لمواجهة موجة التشتيت والتسطيح للفكر الدينى لنضع أبناءنا على الطريق الصحيح.





جاء ذلك خلال الندوة التى حاضر فيها الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ضمن مبادرة " الجمهورية الجديدة.. رؤية شباب " بعنوان " الدين وقضايا المجتمع " التى تنظمها الجامعة.

وأشار الأزهرى خلال الندوة إلى أن هناك عدة قضايا تشغل الأذهان ويريد الناس أجوبة منطقية لها والتجديد وقضيته وتفاصيله وصناعته يلزمه شئ جديد بالفعل، كما تناول عدة ملفات تُشكل خريطة حقيقية للتجديد هى "إطفاء نيران الفكر المتطرف"، و"إطفاء نيران التطرف المضاد اللادينى الذى يصل بالشباب للانتحار أو الإدمان أوالإلحاد"، و"إعادة بناء الإنسان وصناعة الشخصية"، و"كيف يمكن أن نقدم طرح دينى معاصر لبناء شخصية معتدلة متدينة".

وطالب الأزهرى فى ختام الندوة أبناء جامعة قناة السويس وكل طالب جامعى أن يتحرر سريعًا من الشك بأن يقرأ القرآن الكريم ليستنير عقله و فكره، فكلمة علم بمشتقاتها ذكرت فى القرآن الكريم 700 مرة ، فشعار هذا الدين الإحياء إحياء الحياة العلمية والعقلية ثم النور والتنوير.