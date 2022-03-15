جامعة كفرالشيخ: حريصون على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقى، الحرص على تنظيم المعارض الخيرية، التى تعد صورة من صور التكافل الاجتماعى، موضحا أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين، وتشجيع التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.





جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، المعرض الخيرى السنوى الحادى عشر لملابس الطلاب والطالبات والمفروشات، الذى تنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة بالتعاون مع كلية التجارة ممثلة بالدكتور هالة العجمى، برعاية ودعم رئيس الجامعة، ويستمر حتى 24 مارس الحالى؛ لبيع الملابس الجديدة بأسعار رمزية للعاملين والطلاب غير القادرين، وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلاب وعمال الجامعة لشراء الملابس. وأوضح رئيس الجامعة -وفقا لبيان- أن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات؛ ويأتى فى إطار نشر روح التكافل الاجتماعى وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان لخدمة الطلاب غير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب المتميزين فى الأنشطة وبأسعار رمزية لباقى الطلاب. وأشار إلى أن العائد من المعارض يوجه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض، مشيدا بجودة المعروضات التى تعكس جهد المنظمين للمعرض.

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