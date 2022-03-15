النشرة المرورية.. زحام بمحاور الأزهر بسبب شراء مستلزمات رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات بـ 3 محاور "فيكترا مانويل وأبوقير وقناة السويس"، وطالب باستخدام محور المحمودية لنقل الحركة المرورية من شرق وغرب المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات فى شارع جيهان السادات بمدينة المنصورة وطالب بسلوك محور أحمد ماهر، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة وطالب بسلوك شارع طه الحكيم.

وتابع : "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى الوراق، والمنيب، والطريق الزراعى، نتيجة أعمال التوسعة".

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، شهدت بعض الكثافات فى شارع الأزهر بسبب إقبال المواطنين على شراء مسلتزمات رمضان، وطالب بسلوك نفق الأزهر، كما ظهرت بعض الكثافات مطلع كوبرى الفنجرى وطالب بسلوك شارع أحمد السعيد ولطفى السيد، وانحسرت الأحجام فى محور صلاح سالم عند منطقة أرض المعارض وطالب بسلوك محور النصر، كما شهد كورنيش النيل بعض الكثافات وطالب بسلوك محور الأوتوستراد.

وشهدت محافظة الجيزة بعض الكثافات بكورنيش العجوزة فى الاتجاهين وطالب بسلوك شارعى الجامعة والسودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لاستعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 345، والعتبة 230، وجراج التحرير 745، والأوبرا 470 مكانا خاليًا.