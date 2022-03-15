وزيرة البيئة: الدولة تدعم المرأة من خلال عدة مبادرات ومنها «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الدولة على دعم المرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرة (حياة كريمة)، ودعم المرأة بقرى الريف المصرى وصعيد مصر والمناطق النائية.





جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، باحتفالية مايكروسوفت حول تعزيز دور المرأة من أجل الابتكار بقطاع التكنولوجيا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر وبمشاركة موسعة من القيادات فى القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى.

وقالت فؤاد إن أول تجربة رائدة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوان كانت لسيدة مصرية آمنت بتلك الفكرة وسعت وراءها لاستخدامه كسماد عضوى وغاز للبيت المصرى ومن هنا انتشرت فكرة وحدات (البيوجاز)، والتى تعد فكرة قائمة على التصدى لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP27، مشيرة أيضا إلى سيدتين من البدو قامتا بالعمل على تجميع النباتات الطبية بمنطقة جبال سانت كاترين وأصبح لديهم منافذ بيع ومصدر رزق مختلف.

وأضافت أن المرأة المصرية كانت من أوائل من ساندت الثورات التى قامت منذ قديم الأزل مطالبة بحقوقها وإتاحة الفرصة والمساواة لها فى الحق بالتعليم والعمل، وتوالت الأدوار للمرأة المصرية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تمكين حقيقى للمرأة المصرية.

وأوضحت أن نسبة المرأة بالبرلمان المصرى وصلت إلى 25% وبلغت 26% بمجلس الشيوخ وهناك 7 وزيرات بالحكومة المصرية، وتزيد أكثر من ذلك ما بين نائبة وزير أو نائبة محافظ وأخيرا تم تتويجها بوجودها فى القضاء وهو حجم كبير من التمكين تم تحقيقه من خلال قيادة سياسية واعية.

وأكدت أن على المرأة انتهاز الفرص، مشيرة إلى السيدات الحاضرات واللآتى وصلن إلى مناصبهن بالتعب ومواجهة التحديات سواء على مستوى الخبرة أو التعليم أو إثبات الذات، لافتة إلى الدور الكبير التى تقوم به المرأة بالعمل على الموزانة ما بين دورها كمرأة عاملة تتطلع إلى القيادة والمناصب العليا وكونها مسئولة عن بيت وأسرة.

وتابعت أن المرأة أصبحت الآن شريكات فى القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية والمستجدات الدولية تحتم عليها أن تقوم تلك الشركات بمسئولياتها تجاه البيئة والعمل على الحياد الكربونى فى ظل ما يشهده العالم من طفرة كبرى بمجال التكنولوجيا والعمل على التشابك بين القطاع الخاص والمسئولية المجتمعية والبيئية لهذا القطاع واستخدام أفكار فتيات الجامعات والمدارس للعمل على التحول الأخضر وامتلاك حياة آمنة.

من جانبها.. أكدت المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، اهتمام القيادة المصرية بدعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، حيث يعد هذا العصر عصرا ذهبيا للمرأة المصرية، وهو ما يبدو جليا فى تشكيل الحكومة المصرية والتى بها 7 وزيرات على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ويتضح أيضا فى نسبة مشاركة المرأة بالقيادات العليا فى مصر.

وأضافت أن تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة سيساهم فى تغيير السلوكيات والثقافة نظرا للتأثير الكبير للمرأة على أفراد أسرتها، كما أصبحت مشاركة المرأة بعمليات التطوير واجبا وطنيا يقع على عاتقها، موضحة أن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تستهدف تعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودعم مشاركتها فى كافة المجالات.