/685831/أهم-5-إنجازات-حققها-حسين-فهمي-خلال-فترة-توليه-رئاسة-مهرجان-القاهرة-السينمائي

دوت الخليج يرصد إنجازات الفنان حسين فهمي خلال توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي.

دورات مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة حسين فهمي

وهذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، فسبق وكان رئيسًا لأربع دورات في الفترة ما بين 1998 _ 2001.

وفي هذا الصدد نستعرض أهم الإنجازات التي حققها الفنان حسين فهمي خلال توليه دورات مهرجان القاهرة السينمائي، والتي جاءت كالتالي:

• قدم المهرجان في مكانه الصحيح وهو دار الأوبرا المصرية وهي جزء من منظومة الثقافة المصرية التابعة لوزارة الثقافة

• قدم بريق سينمائي للافتتاح نظرًا لكونه واحد من أهم نجوم السينما

• نظم معرض للمعدات الحديثة للسينما والتكنولجيا المتطورة، قيمة المبيعات في يومه الثاني وصلت إلى 3 مليون جنيه مصري

• افتتاح سوق تجاري لجميع شركات التوزيع في العالم العربي

• تنظيم ندوات وبانورامات متنوعة

واستطاع خلال تلك الدورات، إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته.

رانيا محمود ياسين تهنئ حسين فهمي بتوليه رئاسة المهرجان

و هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، النجم حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرم قائلة: "خبر جميل جدًا".

من جانبه، تصدر الفنان حسين فهمي والفنانة أنغام اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد انتشار شائعات زواجهما، وهو ما ردت عليه الأخيرة بشكل حاسم.

ولم يخل رد الفنانة أنغام على الشائعات المتداولة حول زواجها من حسين فهمي من السخرية بعد أن حسمت في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي حقيقة تلك الشائعات.

ونفت أنفام الأمر عندما طرح سؤالا حول رد فعلها عليها، واكتفت بالتعليق بشكل مختصر قائلة: "رد فعلي على هذه الشائعة ضحكت".

السيرة الفنية للفنان حسين فهمي

بدأت شهرة الفنان حسين فهمي ترتفع بشكل كبير، حيث نجح في عمل نحو 70 فيلمًا في فترة السبعينيات وحدها، فترك الإخراج الذي تخصص فيه.

انشغل الفنان حسين فهمي بعد ذلك أكثر بالتمثيل، وتألق في عدد كبير من الأفلام، وزادت وسامته من نجوميته في الأفلام الرومانسية، ومن أبرزها: «خلي بالك من زوزو، الرصاصة لا تزال في جيبي، أميرة حبي أنا، جنون الحب».