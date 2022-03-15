/685829/دينا-هلالي-قرارات-الرئيس-تضمن-تحقيق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-خاصة-الأمن-الغذائي-للمصريين

أشادت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها اليوم الثلاثاء، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، وكذلك قيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.

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وأكدت الدكتورة دينا هلالي، أن هذه القرارات تعكس مدى اهتمام واطلاع الرئيس على المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل مستمر، وعدم التراخي في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمصريين، مشيرًة إلى أن التوجيهات الرئاسية بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابعت، أن قرار التسعير يضمن عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه على المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تضرب العالم، ويضمن كذلك تحقيق أرباح عادلة لأصحاب المخابز، منوهًة أن هذه القرارات تضمن في المقام الأول تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس العام الماضي، خاصة فيما يتعلق الأمن الغذائي للشعب المصري.

دينا هلالي: قرارات الرئيس تضمن تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة الأمن الغذائي للمصريين

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التكليفات من قبل وزارة التموين ووزارة التنمية المحلية، من أجل عدم التلاعب في أسعار السلع الأساسية ومراقبة تطبيق التسعيرة التي سيتم تحديدها خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة معدلات استهلاك السلع عن المعدلات الطبيعية.

السير خطى الرئيس والعمل على تسهيل كل المعوقات التي تواجه المواطنين

وطالبت «هلالي»، الوزراء والمحافظين وجميع الجهات التنفيذية في الدولة، بالسير على نفس خطى الرئيس والعمل على تسهيل كل المعوقات التي تواجه المواطنين، وذلك في ظل جشع بعض التجار واتجاههم إلى استغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الجهود لعدم وقوع أي أزمات داخلية.