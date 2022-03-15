/685828/حمدي-قريطم-قرار-السيسي-تحديد-تسعيرة-الخبز-الحر-يعكس-انحيازه-للمواطن-البسيط-والحد-من-ارتفاع-الأسعار

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدخل الرئيس السيس في الوقت المناسب، لضبط سعر رغيف الخبز الحر، غير المدعوم، بعد الزيادات العشوائية فيه طوال الأيام الماضية، قائلا: إنه قرار، جاد وحاسم من الرئيس السيسي، وتدخل في التوقيت المناسب تمامًا، بإصدار توجيهاته للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع سعره.

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وأشار قريطم، إلى أن الرئيس يقف في صف المواطن البسيط، ويواجه جشع التجار، والقرار يعد خطوة جيدة لضبط السوق، مما يؤكد إن الرئيس يشعر بالمواطن وهمومه.

حمدي قريطم: قرار السيسي تحديد تسعيرة الخبز الحر يعكس انحيازه للمواطن البسيط

وقال قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يؤيد بشدة توجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة. قائلا: إن هذا هو دور الدولة وتدخل قيادتها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ارتفاع الأسعار عالميا وخصوصا في مجال الحبوب والطاقة، وظهور موجة من التضخم العالمي المستورد. لكن مع هذا فينبغي الحفاظ على أسعار معقولة للغذاء والخبز والسلع الأساسية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.

وطالب النائب، الجهات التنفيذية بمراقبة السوق وتشديد الرقابة، في ظل هذه الأوقات العصيبة والتفاعل التام، مع توجيهات الرئيس وقراراته للسيطرة على الأسعار، وعدم ترك أي فرصة للمغرضين والخبثاء باستغلال الوضع.

ونوه إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور. وهو ما يدفع بكل انتاجها للسوق المحلي ويدفع لخفض سعرها، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية.