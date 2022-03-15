/685825/تفاصيل-رئاسة-حسين-فهمي-لـ-مهرجان-القاهرة-4-سنوات-وسر-اعتذره-عن-المنصب-في-2018

صدر مؤخرًا قرار بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الجديدة الـ 44، بعد السيناريست والمنتج محمد حفظي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رئاسة حسين فهمي لمهرجان القاهرة من قبل

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة

أصدرت الدكتورة والفنانة إيناس عبد الدايم الشكر قرار بتولي الفنان حسين فهمي لرئاسة الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2022، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للمنتج محمد حفظي لما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان وتطويره له، مشيرة إلى أنه سيقام حفل خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

يشار أنها لم تكن المرة الأولى التي يرأس فيها حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كان رئيس لأربع دورات منذ عام 1998 وحتى 2001 واستطاع إحداث طفرة طوال تلك الفترة.

اعتذار حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة

جدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي كان قد اعتذر عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن رشحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة للمنصب عام 2018.

وحضر وقتها الفنان حسين فهمي اجتماع بوزارة الثقافة بحضور الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم ودار الاجتماع في نقاش حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعرضت الوزيرة على حسين فهمي تولي رئاسته.

لكنه اعتذر عن مهمة رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ذلك الوقت ووجّه الشكر لوزيرة الثقافة على ثقتها به وكان السبب في اعتذاره عن المنصب هو انشغاله الشديد بمتابعة تصوير أعماله الفنية بجانب التزامه بالسفر كسفير دولي للأولمبياد الخاصة.

دورات حسين فهمي بمهرجان القاهرة السينمائي

ويشار أن الفنان حسين فهمي تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة بين عام 1998 إلى عام 2000، حيث كانت آخر مشاركة له بالدورة الـ39، وكان وقتها رئيسًا أيضًا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان.

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حسين فهمي رئيس الدورة الـ 44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وفي سياق آخر، ترددت خلال الأيام الماضية شائعة تفيد بزواج الفنانة أنغام من الفنان حسين فهمي، ولكنها فاجئت الجمهور ومحبيها برد فعلها حول هذا الأمر.

حيث ردت الفنانة أنغام على شائعة زواجها من حسين فهمي وأوضحت أنها أصابتها بحالة من الضحك عندما علمت ومن جانبه نفى الفنان حسين فهمي هذه الأخبار.