مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية وعودة حازم إمام واجتماع مع الونش

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خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبي الزمالك تدريبات بدنية قوية من أجل رفع المعدل البدني للاعبين تحت قيادة جيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، الذي خصص تلك الفقرة لرفع اللياقه البدنية الفترة القادمة.

وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بتدوين بعض ملاحظاته على اللاعبين أثناء التدريبات، ليعدلوا من الأخطاء التي وقعوا فيها.

عودة حازم إمام

وعاد حازم إمام للمشاركة مرة أخرى، بعدما غاب في مران الفريق بالأمس لحصوله على إذن من الجهاز الفني بالغياب.

فيريرا يجتمع بالونش

وأجتمع فيريرا خلال المران مع محمود حمدي الونش، لشرح له بعض التعليمات لتفادي الأخطاء التي وقع فيها خال الفترة الماضية، وتنفيذ بعض التعليمات الفنية الخاصة التي تحدث معه فيها.

ويتقابل الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الزمالك بشكل رسمي من دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة الأخيرة أمام الوداد بهدف نظيف، بجانب فوز بترو أتليتكو على ساجرادا ليتأكد خروج الفريق رسمياً.

الاتحاد الأفريقي يعلن عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون الكاميروني بليز يوفين نجوا حكماً للساحة وسيعاونه مواطنيه إلفيس جايي كمساعد أول، ونوبو وكارين أتيزامبورج كمساعد ثاني.

على أن يتولى فرانك بيتو جانموت مهمة الحكم الرابع،وسيكون الناميبي جونان جاكوب مراقباً للمباراة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.