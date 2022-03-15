/685820/سامي-نصر-الله-قرار-الرئيس-السيسي-بتسعير-رغيف-الخبز-الحر-انحياز-للمواطن-المصري

وصف النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع سعره بأنه قرار شعبي ووطني بامتياز، يؤكد انحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي، بعدما ارتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ارتفاع أسعار القمح بالعالم وموجة التضخم العالمية.

دوت الخليج

قرار الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر انحياز للمواطن المصري

ونوه نصر الله،في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجددية، مشيرا إلى أنه قرار قوي من الرئيس السيسي لضبط سعر رغيف الخبز الحر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من الاجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل الأسعار، ومنها بحث توريد طن الدقيق لمخابز العيش الحر بنحو 8500 آلاف جنيه وذلك للحفاظ على سعر عادل لرغيف الخبز الحر.

واختتم النائب سامي نصر الله بأن تحركات الدولة المصرية، للحد من ارتفاع الأسعار يؤكد الاحساس التام بالمواطن المصري والانحياز لمطالبه، وخصوصا في قضية ارتفاع الأسعار التي ظهرت خلال الأسبوعين.

السيسي يوجه للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه

تم اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم". وعرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة ، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين. وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع الغذائية ، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر للعمل علي سد احتياجات المواطنين .