أحمد الشرقاوي عن قرار تسعيرة الخبر الحر لـ دوت الخليج: خطوة صحيحة ولابد من تعميمها علي باقي السلع الضرورية

/685819/أحمد-الشرقاوي-عن-قرار-تسعيرة-الخبر-الحر-لـ-تحيا-مصر-خطوة-صحيحة-ولابد-من-تعميمها-علي-باقي-السلع-الضرورية

أشاد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، قائلا: خطوة صحيحة بعد زيادة سعره خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: من المفترض أن يتم تسعير كافة السلع الاستراتيجية والضرورية كالبيض والسكر وغيرها من السلع الأخري، علي أن يتم مراقبتها بشكل صارم من خلال أجهزة وزارة التموين، مؤكدا علي ضرورة تجريم وتغليظ العقوبة علي مخالفي التسعيرة.

النائب أحمد الشرقاوي: قرار تسعيرة الخبر الحر خطوة صحيحة

وتابع عضو مجلس النواب: في الفترة الأخيرة كان هناك العديد من التأثيرات علي أسعار السلع في ظل الاضطراب الدولي، لكن الاتجاه نحو تسعير هذه السلعة الضرورية خطوة تأخرت كثيرا ولكن أصبحت ضرورة قصوي في هذه الأيام.

السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.

ومن جانبه، قد عرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

و وجه الرئيس السيسي، بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما وجه الرئيس السيسي، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.