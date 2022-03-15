/685818/غياب-محمود-علاء-عن-مباراة-الزمالك-أمام-بترو-أتلتيكو-الأنجولي-تفاصيل

يواجه نادي الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات، وحال فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا ستصبح كل مباريات المجموعة المتبقية مجرد تحصيل حاصل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقررغياب محمود علاء مدافع نادي الزمالك عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

فيما يغيب محمود علاء عن مباراة بترو أتلتيكو وذلك بعد حصولة علي ثلاثه كروت صفراء.

والجدير بالذكر أن أصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الجمعة الماضي عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

الوداد والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.