مسحة طبية للزمالك استعداداً للسفر إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو

/685811/مسحة-طبية-للزمالك-استعدادا-للسفر-إلى-أنجولا-لمواجهة-بترو-أتلتيكو

خضع لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، لمسحة طبية قبل تدريب اليوم الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتي ذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل السفر إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى أنجولا يوم الخميس المقبل، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الانجولي المقرر لها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

يتواجد الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يحتل بترو اتلتيكو الصدارة برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن أصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الجمعة الماضي عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

الوداد والزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.