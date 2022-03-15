/685817/نشرة-أخبار-الفن-ويجز-حديث-السوشيال-ميديا-منظمة-حفل-شيرين-تفجر-مفاجئة-حول-بكائها-وهذه-تفاصيل-الحالة-الصحية-لسمير-صبري

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقعتحيا مصر خلال السطور التالية.

ويجز حديث السوشيال ميديا بعد حفله في موسم الرياض

تصدر اسم موجز مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات القليلة الماضية، بسبب حفله في موسم الرياض السعودي، مساء يوم أمس، بدأت بالسخرية من إطلالته التي تكونت من جاكت أخضر، وشورت بنفسجي، وقميص دهبي، ثم بخناقة مع مروان بابلو على المسىرح، بعد أن قام بابلو بإستفزاز ويجز على الإستيدج وغني جزء يقول: “يا ساقطة نفسك انتي في اللقطة” والتي ترجمها الجمهور بأنه نكش صريح من بابلو لـ ويجز، ولكن عفرتو لم يكن له أي لقطات يذكر فيها أحد منهم والتزم الصمت ولم يقوم سوى بالغناء وسط تفاعل من الجمهور.

سبب بكاء شيرين عبد الوهاب على المسرح

كشفت منظمة حفل شيرين عبد الوهاب سبب بكائها على المسرح أثناء حفلها في الكويت، مشيرة إلى حدوث بعد التربص والاضطهاد على الفنانة من قبل بدء الحفل من قبل المسؤولين عن التصريح، جعل جو الحفل مرتبك، قائلة: «ثلاثة أرباع برنامج شيرين الذي تم التحضير له لم يقدم، بسبب جهات منح التصريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع”، كما ردت على سؤال عن أسباب سوء التنظيم موضحة: “حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

قال محمد هادي، مدير أعمال سمير صبري، في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج»: ««الأستاذ سمير بخير الحمد لله .. ومعنوياته مرتفعة جدا .. وهو تحت العلاج وتحت رعاية فائقة جدا جدا».

وتابع هادي في حديثه كاشفا عن تفاصيل خضوع سمير صبري لعملية جراحية فقال: «أما عن العملية فمفيش كلام عنها خالص الأن .. ربنا يتمم شفاه على خير ان شاء الله .. دعواتكم».

أول تعليق من خالد الصاوي بعد أزمته الصحية

خرج الفنان خالد الصاوي ليطمأن الجمهور على حالته الصحية في أول تعليق له منذ إصابته بإلتهابات في الاحبال الصوتية، بعد مشاركته في مسرحية «أم الشهيد» المقدم ضمن فاعليات ندوة يوم الشهيد التي عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الايام الماضية، فكتب: «عمر الشقي بقي والف شكر على سوال الحبايب، ربنا يخليكم ليا».

وفاة الفنان أحمد فوزي

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس الجاري الفنان أحمد فوزي، والد المخرج الراحل أسامة فوزي، دون الكشف عن تفاصيل خاصة بالوفاة، وتفاعل المتابعين مع المنشور بالدعاء للمتوفي في حالة من الحزن والآسى، وجاء نبأ وفاة أحمد فوزي على الصفحة الرسمية للفنان طه خليفه، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «البقاء و الدوام لله توفي الي رحمه الله الفنان احمد فوزي والد الاخ و الصديق دكتور اسامه فوزي، الدفنه في البساتين مقابر التونسي و ان لله و ان اليه.