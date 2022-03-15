/685830/لجنة-المرأة-بالجمعية-المصرية-اللبنانية-تكرم-وزيرة-التجارة-والصناعة

دوت الخليج

وقالت الدكتورة زينب الغزالي، إن النماذج القيادية النسائية تستحق التكريم والتشجيع وأن تمكين المرأة وتوليها المناصب يعزز من المشاركة الايجابية للمرأة في عملية البناء والتطوير المستمر.

لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية تكرم وزيرة التجارة والصناعة

وأكدت علي أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود والتكامل بين مختلف فئات المجتمع لنتجاوز التحديات ونعمل معا من اجل مستقبل افضل لبلدنا ولاولادنا وللاجيال القادمة.

الجمعية المصرية اللبنانية تنظم ندوة « الصناعة والتصدير..ثنائية النمو والتنمية »

هذا و نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة، أمس الإثنين، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تحت عنوان: « الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية ».

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم لفتح حوار بناء بين الدولة ومجتمع الأعمال والمستثمرين في مصر ومناقشة الأثار المترتبة للوضع العالمي الجديد في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي وحركة التجارة حول العالم.

فتح حوار بناء بين الدولة ومجتمع الأعمال

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اللقاء تأكيدا منا على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال دراسة التبعات الاقتصادية الخطيرة من الأزمة الروسية الأوكرانية ووضع حلول وتوصيات لمعالجة الأزمات العالمية المتلاحقة وتحويلها إلى فرص للنمو والتوسع في مصر.

وأوضح الحوت، أن اللقاء يناقش عدداً من المحاور للتعرف على رؤية الدولة والقطاع الخاص في التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وتسليط الضوء على الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات الدولية للأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على السوق المصرية، والحديث حول قدرة الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق بجانب الوضع الحالي للصادرات المصرية وخطط الوزارة لتنفيذ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنمو الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.