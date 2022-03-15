/685823/أستاذ-اقتصاد-زراعي-اتخاذ-سياسات-جديدة-لزيادة-المخزون-الاستراتيجي-من-السلع-في-مصر
علق الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، على التوجيهات الرئاسية بشأن سرعة تحديد حافز التوريد الاضافي لسعر اردب القمح المحلي والاعلان عنه في اقرب، موضحا انه جاء في اطار دعم المزارعين وتحفيزهم من أجل التوسع في زراعته لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
دوت الخليج
وتابع الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، منوها أن السنوات القادمة بعد انتهاء الحرب سيكون هناك سياسيات تزيد من المخزون الاستراتيجي، من اجل تحقيق الاكتقاء الذاتي منه.
أستاذ اقتصاد زراعي: اتخاذ سياسات جديدة لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع في مصر
ولفت صيام أنه سيتم العمل على وجود مخزون يكفي لسنة كاملة وهو ما تقوم به الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذئي، مشيرا الى زيادة الاستهلاك في مصر والذي يتطلب جهد مكثف من الوزارات من أجل تلبية متطلبات المواطنين.
توجيه رئاسي للقوات المسلحة بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوزيع «كراتين رمضان»
ذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بقيام القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق دوت الخليج بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوزيع "كراتين رمضان" للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
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