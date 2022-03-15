التضامن تطلق فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف» بالجامعات المصرية  (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهلت الزيارة بلقاء الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام.

وناقشت القباج ورحمى عددا من الموضوعات الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة، ومراكز تنمية الأسرة والتى يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك والذى سيتم افتتاحه فى نهاية الشهر الجارى، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

وعقب اللقاء سلمت الوزيرة والمحافظ 100 خلية نحل على 10 مزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربى برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتى تشبه بيئتها ليجنى لاحقا العسل، حبوب اللقاح، الشمع والغذاء الملكى وغيرها.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربى النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة 1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل، بإجمالى تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف العام بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة قامت بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا لدعم 23 قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلى فى ظل عام 2022 للمجتمع المدنى تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ الغربية درع المحافظة لوزيرة التضامن الاجتماعى تقديراً لجهودها فى خدمة المجتمع.

وتوجهت بعد ذلك الوزيرة إلى مقر جامعة طنطا حيث كان فى استقبالها الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لإطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" التى تنظمها وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى والجمعية الشرعية الرئيسية والاتحاد المصرى لسياسات الحماية الاجتماعية، ويشرف عليها الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية، حيث تستهدف الوزارة تنفيذها فى كافة الجامعات المصرية بما يشمل 25 جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، وجامعة خاصة.

وتهدف الوزارة من خلال المبادرة تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التى تجمع بين الطلاب ذوى الإعاقة وزملائهم من غير ذوى الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام "الاخر" وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة، ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعة.

وسلمت القباج خلال زيارتها لجامعة طنطا عددًا من الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوى الهمم، وكرمت الفائزين منهم فى الأنشطة الفنية، كما كرمت الطلاب فى حاضنات الفائقين، إلى جانب زيارة مركز رعاية ذوى الهمم بكلية الآداب، وافتتاح معرض الفنون التشكيلية والاقتصاد المنزلى للطلاب من ذوى الهمم.

وتفقدت ورش تدريب الطلاب على الحرف اليدوية، وتدريب الطلاب من ذوى الإعاقة خاصة البصرية والحركية على الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من أية طوارئ ولتقديم الإسعافات لغيرهم قدر استطاعتهم، كما شهدت تقديم فقرات حية من الغناء والعزف وعرض جزء من مسرحية لدعم مشروع إنشاء مستشفى 900 900 الجامعى الجديد للطلاب ذوى الهمم.

وافتتحت القباج المقر الجديد لوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة طنطا بمجمع الكليات بسبرباى، وتفقدت كذلك بنك التطوع المصرى الذى دشنته وزارة التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية ويضم 10 آلاف متطوع ومتطوعة على مستوى الجامعات المصرية، حيث التقت عددًا من المتطوعين داخل جامعة طنطا.

ووضعت وزيرة التضامن الاجتماعى حجر الأساس لإنشاء مركز نموذجى لتطوير قدرات ومهارات ذوى الهمم بوسط الدلتا، بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة طنطا، حيث من المقرر أن يقدم هذا المركز خدماته لأبناء محافظات وسط الدلتا.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعى وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة التى تعزز مشاركتهم فى تنمية المجتمع وفى العمل العام.