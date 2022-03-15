توجيهات عاجلة لمحافظ الجيزة بشأن الأسعار (فيديو)

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل على توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.
واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر السلع الأساسية وسلع شهررمضان المبارك والتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة على المواطنين، موجها بضرورة توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومخفضة وزيادة المعروض اولا بأول للتخفيف عن كاهل المواطن مع دعم المجمعات الدورى بالسلع الأكثر تداولا.
واستمع المحافظ خلال جولته لعدد من المواطنين للاطمئنان على قوائم الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة، مؤكدا لهم أن الدولة حريصة على توفير جميع احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أى ممارسات احتكارية.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بمواصلة شن الحملات الرقابية بشكل يومى على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت للتصدى لأى تلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على المتابعة اليومية لمجهودات الأجهزة التنفيذية فى ذلك الصدد بما يحقق الانضباط بالأسواق.
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