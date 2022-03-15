عاجل- المحرصاوى يطالب بمنع فئة محددة من الفتوى

وأضاف المحرصاوى، فى كلمته خلال الملتقى الفقهى الأول لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه للأسف أصبح الدين مهنة من لا مهنة له، مؤكدا أنه لا تجديد للخطاب الدينى دون تحديد من له حق الحديث فيه.
وأكد أن المفتى يجب أن يكون موسوعيًا يتصف بصفات علمية معينة تمكنه من التصدر للفتوى، وأن يكون متقنا للغة العربية، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن يتقوقع المفتى داخل التخصص، خاصة فى وقت فرض فيه التطور فى وسائل التواصل تنوعا فى كافة المجالات، محذرا من خطورة استخدام الجماعات المتطرفة لهذا التطور، بما يوجب على المفتى مواكبة التقدم للتمكن من إبطال مزاعم هؤلاء المتشددين.
ويعقد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، ملتقاه الفقهى الأول تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها فى التنمية المستدامة"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور لفيف من كبار علماء وفقهاء الأزهر الشريف، بهدف دعم جهود الدولة المصرية فى التنمية المستدامة، والتأصيل العلمى لدور الفتوى الإلكترونية فى التنمية المستدامة، بجانب تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائى بما يدعم أهداف التنمية المُستدامة.
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