وقت الشدائد.. صندوق إعانات الطوارئ يدعم العمال (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.





وأوضح أن الهدف من الصندوق؛ تعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة. وبحسب بيانات رسمية لـ "القوى العاملة" بلغت إعانات الصندوق العام الماضى 958 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة، استفاد من الإعانات 419 ألفًا و726 عاملًا فى 3937 منشأة.

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