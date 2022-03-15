سفيرة مصر بطشقند تلقى محاضرة حول مكانة المرأة فى المجتمع

هذا، وأكدت السفيرة خلال كلمتها على الدور الهام الذى لعبته المرأة فى المجتمع المصرى منذ عصر الدولة الفرعونية، مرورًا بخمسينيات وستينيات القرن الماضى التى شهدت حصول المرأة على حقوقها السياسية كبداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى.
كما استعرضت المكتسبات التى حصلت عليها المرأة بموجب دستور 2014 الذى مثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال حقوق المرأة وتمكينها، وتقلدها الآن نحو 25% من الحقائب الوزارية فضلاً عن نسبة تمثيلها المرتفعة فى مجلسى النواب والشيوخ، وتعيين العشرات من السيدات فى مجلس الدولة، والسماح مؤخرًا للقاضيات باعتلاء منصة القضاء للمرة الأولى فى تاريخ مصر.
كما أكدت السفيرة على أن آفاق التعاون بين مصر وأوزباكستان فى مجال التعليم العالى كبيرة، منوهة إلى أنه يتم حاليًا مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلديّن فى المجالين التعليمى والثقافى للبناء عليها وتفعليها، كما تتم حاليًا صياغة مذكرات تفاهم عديدة بين الجامعات المصرية والأوزبكية، مستعرضة مبادرة ادرس فى مصر وما تُتيحه من فرص للطلاب غير المصريين للدراسة فى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والأجنبية وما توفره من مزايا للطالب غير المصرى.
ومن جانبه، أشار د."زوهيدجون إسلاموف" وكيل الأكاديمية للأبحاث العلمية والابتكار، إلى أن مصر وأوزبكستان تعاونتا تاريخيًا فى المجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، معربًا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين فى الوقت الراهن بالمعنى الحقيقى، ومشيرًا إلى تطلع الأكاديمية للتعاون مع الجامعات المصرية واعتزازه بأن أغلب أساتذة الأكاديمية درسوا فى مصر.
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