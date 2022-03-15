عاجل- عواصف شديدة.. الطقس السيئ يضرب الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الوادى الجديد تعرضها اليوم الثلاثاء لعواصف ترابية شديدة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وعدم استقرار فى أحوال الطقس، لذلك تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية أدت إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة خاصة التى تربط مدن المحافظة وبعضها والتى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة نتيجة العواصف الترابية وعدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية. وأكدت مواصلة غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقى أية بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى التنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز الإدارية.

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