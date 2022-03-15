قنا: بناء القدرات الرقمية للدولة يُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة

جدة - نرمين السيد - أكد السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبى، أن اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة يُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعَّزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، فى بدء فعاليات ورشة عمل ميكنة إدارات المخازن وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى، بحضور جهاد السويدى رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى ومحمود حمدان مدير المديرية المالية بقنا، وأميمة زكريا مدير مشروع المخازن، ومسؤولى إدارات المخازن بالوحدات المحلية والمديرات الخدمية.

وأوضح "الطيبى" خلال كلمته للمشاركين فى الورشة - أن تطبيق التحول الرقمى بإدارات المخازن سوف يسهل الإجراءات المخزنية وعملية الحفظ واستخراج للبيانات، وحصر الرصيد الفعلى لمحتويات المخازن، والاحتياجات الفعلية من الأدوات، موجها مسئولى المخازن بضرورة الحفاظ على المواد المخزّنة لديهم من خلال صرف الأدوات والمعدات طبقا لأولوية تخزينها.

وفى سياق آخر بحثت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، البدء فى تنفيذ معارض السلع الغذائية استعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وأكد محمد عبد السلام أمين المتابعة والتواصل الاجتماعى على مستوى الجمهورية - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - أن الحزب يعمل على كافة الاتجاهات والأصعدة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمعارض التى تهدف فى المقام الأول بتوفير كافة احتياجات المواطن البسيط بأسعار فى متناول كافة الأطياف تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء والتصدى لجشع التجار.

ومن جانبه، قال هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل بمحافظة قنا، إن الاجتماع ناقش عمليات البدء فى إقامة أكبر سلسلة لمعارض السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مخفضة عن السوق حيث سيتم تنفيذ المعرض الأول والأكبر بمنطقة الأحوال بمدينة قنا بمشاركة الصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظة قنا ومجموعة كبيرة من أصحاب السلاسل الغذائية وكبار التجار على أن يتم افتتاحه فى 20 مارس الجارى ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.