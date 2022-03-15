عاجل- معهد الفلك يعلن موعد غرة شهر رمضان وعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن غرة شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر رمضان سيولد فى الساعة الثامنة و 25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالى وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (10 - 25 دقيقة).