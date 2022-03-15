/685816/مرتضى-منصور-يجتمع-مع-إسماعيل-يوسف-لتولي-منصب-مدير-الكرة

سيعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة، مع إسماعيل يوسف مساء اليوم بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون الجلسة بين مرتضى منصور وإسماعيل يوسف مساء اليوم، قبل إعلان انضمام تيجانا في الجهاز المعاون لفيريرا مديراً للكرة.

وكان أعلن مرتضى منصور في تصريحات سابقة بأنخ سيضم إسماعيل يوسف لجهاز فيريرا الفني، ليكون مدير الكرة، ليتفرغ أمير مرتضى أكثر للقضايا التي على الفريق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ورحب فيريرا بقدوم إسماعيل يوسف للجهاز الفني الخاص به، نظراً لعملهم مع بعضهم من قبل في ولاية المدرب البرتغالي الأول مع نادي الزمالك.

زيد يوجه الشكر لإسماعيل يوسف لتولي منصب في الزمالك.. وسمير كمونه بديلاً له

وجه نادي زد الشكر إلى إسماعيل يوسف المدير الفني للفريق، بعدما سيتولى منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

وكان خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتصريحات سابقة أعلن من خلالها بأنهم استقروا على تعيين إسماعيل يوسف بمنصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، ليتفرغ أمير مرتضى لحل مشكلات القضايا مع الاتحاد الدولي والمديونات التي تقع على القلعة البيضاء.

ووجهت الصفحة الرسمية لنادي زد الشكر إلى إسماعلي يوسف وكتبت: " يتوجه مجلس إدارة نادي زد بالشكر للكابتن إسماعيل يوسف على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق الأول بالنادي،كل التوفيق فيما هو قادم يا تيجانا".

وأستقر زد على تعيين سمير كمونة مديراً فنياً للفريق خلفاً لإسماعيل يوسف الذي رحل بشكل رسمي عن الفريق لتولى منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

ورحبت الصفحة الرسيمة بسمير كمونة وكتبت: " يعلن مجلس إدارة نادي زد تولي الكابتن سمير كمونة منصب المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي خلفًا للكابتن اسماعيل يوسف، ويعاونه كلاً من الكابتن هيثم حسين مدرب عام والكابتن معتز إينو مدرب مساعد، وباقي الجهاز كما هو".

مرتضي منصور يكشف سبب عدم التجديد لطارق حامد مع الزمالك

أعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لجماهير القلعة البيضاء ويقبل رأس كل واحد منهم بسبب المستوى المتدني للفريق، وتطاول بعض اللاعبين على جماهير النادي.

وقال:” أعتذر للجماهير وحقكم علينا، ومفيش حد هيفلت من العقاب، نحن تسلمنا 3 فرق وليس فريق واحد، ولن أتراجع عن أي قرار أتخذته"

وتابع :" لن أجدد لطارق حامد أو أشرف بن شرقي أو أوناجم أو محمد أبوجبل، كل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لهم كل التقدير ولن أجدد لهم".

وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل المباراة الأخيرة أمام الوداد، ولكنه قرر الإعلان عنه بعد المباراة الأخيرة".

وواصل:” أنه تعاقد مع طارق حامد من سموحة وقام برفع عقده الأخير إلى 16 مليون جنيه.