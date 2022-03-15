/685815/حسين-فهمي-رئيس-الدورة-الـ-44-لـ-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل قرارًا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته المقبلة الـ 44 لعام 2022، بعد المنتج والسيناريست محمد حفظي.

دوت الخليج تكشف كواليس تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة 2022 حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة ومن جانبها وجهت وزيرة الثقافة، الشكر للمنتج محمد حفظي على جهوده التي بذلها خلال رئاسته للمهرجان طوال السنوات الماضية وكل ما فعله لتطوير المهرجان كما تمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست. وأشارت الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم أنه سوف يقام حفل خلال أيام ليتم تسليم رئاسة المهرجان بدورته الجديدة الـ 44 وسط حضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

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