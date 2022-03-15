/685813/أبرزهم-أنيسة-حسونة-ويسرا-المؤتمر-الدولي-للتميز-والجودة-يعلن-أسماء-المكرمين-في-الدورة-التاسعة

أعلنت إدارة المؤتمر الدولي للتميز والجودة، عن عدد من الأسماء المقرر تكريمها خلال دورته التاسعة، والتي ستنطلق بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر مارس الجاري، وكان بين هؤلاء الدكتورة أنيسة حسونة عضو السابق بمجلس النواب التي وافتها المنية في الأيام الماضية بعد صراع مع مرض السرطان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم أنيسة حسونة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدولي للتميز

وقال الدكتور مرسال إبراهيم رئيس المؤتمر "إن الدورة هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيزالإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، بالإضافة إلي تسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات، والمؤسسات المتميزة في العمل، وطرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة".

تكريم أنيسة حسونة ضمن المؤتمر الدولي للتميز

وأضاف: "كان من بين المكرمين هذا العام السيدة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، والتي وافتها المنية منذ أيام، ولكن حرصا منا علي تكريم القيمة الممثلة في شخصها الكريم والدور الذي كانت تقوم به في المجتمع ومسيرتها المشرفة وخدماتها الجليلة في مجال التنمية الصحية ومجمل أعمالها في مجال العمل الخيري، فهي من الشخصيات التي كان لها دور كبيرعلي مدار سنوات طويلة في العمل المجتمعي".

وعن المكرمين هذا العام ، فقال: "هذا العام اخترنا عدد كبير من المتميزين في مختلف مجالاتهم، ومن أبرز المكرمين في هذه الدورة من المؤتمر معالي السفير دياب اللوح سفير جولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفي مجال الفن سيتم تكريم النجوم محمد صبحي، ويسرا، وسوسن بدر، ويوسف الشريف، وسيد رجب، وصابرين، وحنان مطاوع، والمايسترو نادرعباسي، والسوبرانو أميرة سليم، بالإضافة إلي المطرب حمادة هلال، إدوارد ومي عمر، ومي سليم، وذلك لتميزهم ودورهم الفني والانساني، كما سيتم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

نجوم الفن في مؤتمر التميز والجودة

ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن منهم الفنانة والإعلامية مني عبدالغني، والإعلامية الكويتية وسفيرة الحب والسلام"حنان المطوع"، كما سيتم تكريم الإعلامية والكاتبة إنجي علاء، والإعلامية بسمة وهبة ورحمة خالد ، والدكتورة مي عبدالحميد طبيبة الأسنان، ومصممة الأزياء هاجر قشقوش، والفنانة يسرا، والفنان محمد صبحي.