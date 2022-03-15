اعتزال نجمة عالمية يثير الجدل.. تعرف على التفاصيل

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أثارت الفنانة العالمية ساندرا بولوك جدلا كبيرًا بسبب اعتزالها الفن، حيث أشارت إلى أنها تود الابتعاد عن الشاشات قليلا خلال الفترة المقبلة وقالت إنها لا تعرف إلى متى ستستمر فترة اعتزالها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل اعتزال ساندرا بولوك

اعتزال ساندرا بولوك

قالت الفنانة الأمريكية ساندرا بولوك في تصريحات لها إنها تريد أن تكون بالمكان الذي يجعلها سعيدة وتقصد به المنزل، حيث تود أن تقضي وقت أطول برفقة طفليها وعائلتها، كما تخطط لقضاء فترة من الوقت بعيدة عن الفن والتمثيل.

وأوضحت أنها تريد أن تبقى برفقة طفليها وذلك عبر موقع ET الفني، وأضافت قائلة: “أنا آخذ وظيفتي على محمل الجد عندما أكون في العمل، ولكني أريد فقط أن أكون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع أطفالي وعائلتي”.

فيلم ساندرا بولوك الجديد

وتابعت قائلة: “هذا هو المكان الذي سأكون فيه لبعض الوقت أرغب في تلبية كل احتياجاتهم”، ويشار أن لديها طفلين وهما لويس البالغ من العمر 12 عامًا، وليلي 10 أعوام، وفي سياق آخر كشفت تفاصيل فيلمها الجديد.

قالت الفنانة ساندرا بلوك عن فيلمها الجديد الذي يحمل اسم the lost city الذي يعد أحدث أعمالها: “الفيلم كوميدي وسلس للغاية، لم يكن علينا القيام بأي تغيرات مثل التأثيرات المرئية، كان ذلك مثاليًا”، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 25 مارس الجاري.

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ويشارك ساندرا بولوك في بطولة الفيلم الجديد عدد من النجوم مثل دانيال رادكليف، وتشانينج تيتوم وبراد بيت، وآخرين، والإخراج لـ آرون وآدم ني، وكان قد شهد العرض الأول له خلال فعاليات مهرجان ساوث باي ساوثويست، يوم 12 مارس الجاري.

يشار أن أحداث فيلمها الجديد The Lost City يدور في إطار كوميدي رومانسي، حول قصة كاتبة في منتصف العمر تدعى لوريتا سيج، وتكتب روايات مغامرات رومانسية تروي حكاية بطل خيالي اسمه داش.

ثم تخوض بطلة العمل رحلة للترويج لروايتها الجديدة مع موديل ظهر على غلاف الرواية وهو آلان كابريسون، لكن تنقلب الأحداث بعد اختطاف لوريتا، من قبل ملياردير يعتقد أن المدينة المفقودة في كتابها حقيقية وتعرف مكانها.