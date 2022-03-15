/685807/جشع-التجار-وزيادة-الأسعار-فى-بيان-عاجل-للنائب-مصطفى-بكرى-أمام-البرلمان

تقدم النائب مصطفى بكرى، ببيان عاجل حول زيادة الأسعار للمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن الأسعار الغذائية والمواد الضرورية تزايدات خلال الآونة الأخيرة بطريقة أثارت غضب المواطنين، خاصة بعد أن اطلق بعض التجار الجشعين قيمة السلع بما يحقق أرباحًا خيالية وغير مشروعة، ناهيك عن الإجراءات الأخرى وتداعيات الحروب التى أثرت على أسعار القمح والنفط وبعض المواد الغذائية.

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وطالب النائب مصطفى بكرى، رئيس المجلس مناقشة البيان العاجل فى أول جلسة بحضور الوزراء المعنيين لمعرفة قرارات الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين حماية لأمن البلاد واستقرارها فى مواجهة من يحاولون استغلال الأزمات والتحريض لإثارة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار.

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت خلال ٢٤ ساعة من ضبط (98) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (2633) طن مواد غذائية وبناء و (11040) عبوة زيت .

فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من ( 165 ) طن سلع غذائية، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن (26) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ( 2245 ) طن، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 196 ) طن حديد تسليح.

جشع التجار وزيادة الأسعار فى بيان عاجل للنائب مصطفى بكرى أمام البرلمان

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينيةالمكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وسبق أيضا للإدارة ضبط (22) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (165٫261 طن سلع غذائية - 196طن حديد تسليح – 9925 عبوة – 600 لتر) ، (67) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (2245٫983 طن – 793 عبوة - 502 إسطوانة) (9) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (26٫580 طن – 89000 لتر - 345 عبوة – 219 قطعة).. بإجمالى مضبوطات (2633,824 طن -11063 عبوة – 502 إسطوانة – 219 بطاقة – 89600 لتر).