/685804/محمد-علي-خير افتحوا-مسجد-الحسين وبلاش-عكننة-علي-الناس-داخلين-على-شهر-رمضان

قامت وزارة الأوقاف، السبت الماضي بإغلاق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بشكل مؤقت، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطويره من سرعة إنهاء الأعمال.

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وزارة الاوقاف اكدت ايضا بأنه سوف يتم تقديم الشكر والتقدير للهيئة الهندسية لما يبذلونه من جهد في تطوير مساجد آل البيت (رضي الله عنهم أجمعين)، مع تأكيدها أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها.

محمد علي خير: افتحوا مسجد الحسين وبلاش عكننة علي الناس داخلين على شهر رمضان

وعلق الإعلامي محمد علي خير على هذا القرار مستنكرا اياه وذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا:” مع احترامي لكل أعمال الترميم والصيانة لمساجد آل البيت في مصر لكن غير معقول غلق مسجد الحسين (أحد أحب المساجد الي قلوب المصريين) وشهر رمضان علي الأبواب..بلاش عكننة ع الناس ..كفاية قصور في فهم وإدراك نفسية الناس..افتحوا مسجد الحسين فورا..وابقوا كملوا أعمال الترميم بعد انتهاء الشهر الفضيل..وبلغوا الشركة اللي بتعمل الترميم تبقي تعمل حسابها ان فيه شهر اسمه رمضان ..تفتح فيه بيوت الله للمصلين”.

الأوقاف تقرر عودة الدروس الرمضانية ببعض المساجد بعد توقف عامين

في سياق أخر قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكليف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، بسرعة التنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن إعداد خطة الدروس الرمضانية، بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وشددت وزارة الأوقاف، في بيان لها، على مراعاة الآتي:

1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى.

4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني .

5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم .

6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني.

7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.