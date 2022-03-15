/685803/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تلتقي-القائم-بأعمال-سفير-أوكرانيا-بالقاهرة-لبحث-أخر-تطورات-الأزمة-مع-روسيا

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،"روسلان نيتشاي" القائم بأعمال السفير الأوكراني بالقاهرة الذي أكد في بداية اللقاء على أهمية وعمق العلاقات المصرية الأوكرانية وأعرب عن تقديره للموقف المصري في التعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية وما صدر من بيان من الجانب المصري يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي القائم بأعمال سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث أخر تطورات الأزمة مع روسيا

كما استعرض القائم بالأعمال العديد من الأوجه فيما يتعلق بالمواجهة الدائرة مع الجانب الروسي الآن، وتناول أبعاد ما وصلت له الأزمة، وأكد أن المفاوضات الجارية الآن مع الجانب الروسي تحمل جانب كبير من الحساسية وبالتالي لا تتوفر الكثير من المعلومات عنها حتى الآن.

وأشار القائم بالأعمال بأن أوكرانيا تعتبر مصر شريك تجاري مهم ومرتبط بمجالات الأمن الغذائي وواحدة من أهم المقاصد السياحية بالنسبة للمواطنين الأوكران.

ومن جانبه أعرب وفد التنسيقية عن تقديره للعلاقات المصرية الأوكرانية، كما تناول تداعيات ما تشهده الساحة الأوكرانية الروسية من مواجهة تشكل تحديات وظروف دولية غاية في الصعوبة والتعقيد معربا عن آماله في نجاح جولة المفاوضات الجارية الآن بين الجانبين الأوكراني والروسي في إنهاء هذه المواجهة، والسعي نحو الوصول لحل سياسي ضامن لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة لإرساء السلام والاحترام بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومن أعضاء التنسيقية حازم هلال وأحمد يحيى.