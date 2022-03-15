/685799/وزير-الرياضة-يبحث-مع-اتحاد-الإسكواش-على-الإستمرار-بصدارة-العالم

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الإجتماع اليوم الثلاثاء، بمجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، لاستعراض الاستعدادات الخاصة بالمشاركات في البطولات الدولية المقبلة، والخطط والبرامج التدريبية المخصصة للأعبي مصر خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطالب وزير الشباب والرياضة من رئيس الاتحاد المصري للإسكواش العمل على نشر اللعبة بشكل أكبر، وتوسيع قاعدة الممارسين لها، لاسيما مع انتشار ملاعب اللعبه داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى رؤية الوزارة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

أشار "صبحي" الي تنفيذ المشروع القومى للإسكواش بالتنسيق مع الاتحاد المصري للاسكواش، لاكتشاف المواهب ودعمها فى إطار الحفاظ على صدارة مصر فى الاسكواش على مستوى العالم.

دعم وزارة الشباب لاتحاد الإسكواش

ثمن أشرف صبحي جهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، ودعمه للاعبي مصر وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى لهم فى مختلف البطولات، وتحقيق الإنجازات المبهرة، مشيرًا إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والاتحاد المصري للاسكواش فى ضوء الحفاظ على تألق لاعبي مصر، وتصدرهم للتصنيف العالمى للعبة الذى يصدره الاتحاد الدولى للاسكواش متفوقين على لاعبين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد المهندس عاصم خليفه الي الدعم الكامل من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، وحرصه علي نشر لعبة الاسكواش وتوسيع قاعدة الممارسة، مشيراً إلي ان الاتحاد لديه ٤ مناطق للعبة داخل المحافظات ويسعي الي إنشاء ٤ مناطق أخري.