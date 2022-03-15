/685798/تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-مصر-المقاصة-فى-المباراة-الودية

يدخل نادي بيراميدز مباراته الودية اليوم الثلاثاء، ضد نظيره مصر المقاصة، استعداداً لمواجهاته القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بيراميدز لمواجهة مصر المقاصة

في حراسة المرمي: مهدي سليمان

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد أيمن – عمر جابر – محمد حمدي

في خط الوسط: نبيل دونجا – محمد صادق – إبراهيم عادل – محمود صابر – فخر الدين بن يوسف

في خط الهجوم: محمود وادي.

إصابة رمضان صبحي

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية أمس الإثنين، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم أحمد رفعت ليكون بديلاً لرمضان صبحي خلال معسكر الفراعنة استعدادً لمواجهة السنغال الفاصلة، من أجل التأهل لكاس العالم.

واُصيب رمضان صبحي خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالأمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأستبدل رمضان صبحي على اثارها في الدقيقة 38 باكياً، ودخل عبد الله السعيد بدلاً منه خلال اللقاء، الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الاولمبي بتونس.

نتيجة مباراة الصفاقسي وبيراميدز

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.