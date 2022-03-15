/685796/خاص-المخرج-مهند-الدسوقي-يكشف-تفاصيل-فيلم-خطأ-404-يرصد-إسقاطات-بالواقع-الحالي

يستعد المخرج الشاب مهند الدسوقي، صاحب أول عمل يناقش فيروس كورونا المستجد، الذي هدد العالم في السنوات الماضية ولازلنا نعاني من تداعيا حتى الان، لخوض تجربة فنية جديدة من خلال فيلم بعنوان «خطأ 404».

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم خطأ 404 للمخرج مهند الدسوقي المقرر عرضه بعد انتهاء شهر رمضان

تواصل موقع دوت الخليج مع المخرج مهند الدسوقي ليكشف تفاصيل العمل، والذي أكد في تصريحاته للموقع، بأن فيلم خطأ 404 عمل مختلف عن سابقيه، ويتيح من خلاله فرصة للمواهب الجديدة أن تخرج إلى النور وتنال شهرة عريمة كعادة الدسوقي في أعماله الفنية المختلفة.

قصة وأبطال فيلم خطأ 404

صرح دسوقي لتحيا مصر بأن فيلم «خطأ 404»، يسلط الضوء على قضايا شائكة في مصر والوطن العربي، مضيفا: «يوجد به إسقاطات عن الواقع الذي نعيشه الأيام الحالية، ويوجد به العديد من المفاجآت الذي من المقرر أن تنال إعجاب الجمهور الجمهور».

أما عن أبطال العمل، فقال مهند الدسوقي: «انا بتيح ديما الفرص للوجوه الجديده وبعرف اسوق الناس كويس عشان يفتحلهم سكه فا ديما بعتمد اني اللعب علي الناس الموهوبه الي ملهاش فرص ومنهم ناس كتير دلوقتي بقوا نجوم في مسلسلات».

مهند الدسوقي: يوجد ضيق شرف بالفيلم مهم جدا

وتابع مشوقا الجمهور للعمل: «في ضيف شرف في الفيلم مهم جدا، وسيتم الإعلان عنه فور التعاقد معه بشكل رسمي»، واستكمل حديثه كاشفا عن الأبطال المشاركين في العمل فقال: «زياد محسن و محمد مسعد وشروق محمد و والطفل زياد احمد وغيرهم من وجوه جديدة».

والفيلم من تأليف واخراج مهند الدسوقي، واشتركت معه مي أسامه في أعمال الخدع البصريه، ومازن علي في أعمال الموسيقي التصويريه.

موعد عرض فيلم خطأ 404 للمخرج مهند الدسوقي

وبدأ مهند الدسوقي في التحضير المكثف للعمل، استعدادا لتصوير فيلم «خطأ 404»، بداية من الأسبوع المقبل، وترقبا لعرضه بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات خلال الفترة القليلة المقبلة.

معلومات حول المخرج مهند الدسوقي

مهند الدسوقي هو ممثل ومخرج مصري، بدأ مشواره الفني عام 2011 بمسرح مكتبه مصر العامه بالاسماعيليه وعمل العديد من المسرحيات والافلام القصيره، ويعد من أهم أعماله الفنية فيلم «البيت القديم وأشباح أوروبا».