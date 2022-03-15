تزايدت معدلات البحث عبر محرك جوجل العالمي عنم أسعار ياميش رمضان لهذا العام والذي يتبقى عليه ما يقرب من اسبوعين،اعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات.
دوت الخليج
مع اقتراب شهر رمضان المعظم تتزايد معدلات الطلب على الياميش بالسوق المحلي المصري وذلك لتجار الجملة والقطاعي في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
ونستعرض معكم خلال السطور التالية أسعار الياميش بالسوق المحلي في مصر لدى التجار سواء الجملة أو القطاعي .
أقرأ ايضا: 5 دقائق لخاطرة التراويح.. الأوقاف تقرر عودة الدروس الرمضانية ببعض المساجد بعد توقف عامين
أسعار ياميش رمضان 2022
أسعار ياميش رمضان 2022. ارتفع سعر الياميش في السوق المحلي المصري زيادة تقدر بنحو 15% عن العام الماضي، ولكن لم تحول زيادة الاسعار بينه وبين رغبة المواطنين في شراءه حيث شهد موسم شراءه كثافة في الإقبال من المواطينن والتجار.
أسعار ياميش رمضان 2022
تراوح سعر المشمشية لهذا العام بين 155 و190 جنيه
وسعر القراصيا بين 140 و160 جنيه
سعر التين المجفف للمستهلك السوري 35 جنيه والتركي 40 جنيه
وسعر التين حبل 170 جنيه للكيلو
وسعر قراصيه جامبو 190 جنيه
وسعر الزبيب المصري 70 جنيه والايراني 80 جنيه
والبلح الأسواني المجفف سعره من 15 جنيه وحتى 50 جنيه للكيلو
وسعر التمر يبدأ من 25 و30 جنيهًا للعبوة 750جرام
اقرأ ايضا: تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..مؤسسة حياة كريمة تطلق حملة المليون كرتونة ضمن (قوافل وصل الخير)
عن شهر رمضان الكريم
يتسابق المسلمين في جميع انحاء العالم خلال هذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بالتقرب اليه سواء بالقول أو بالعمل، في القيام باعمال الخير نظرا لعظمة الأجر والثواب فيه لانه اقرب الشهور عند الله .
موعد شهر رمضان المبارك وفقا للدراسات الفلكية
واشارت التوقعات والدراسات بان شهر رمضان هذا العام سيكون يوم 2 ابريل 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات أسعار ياميش رمضان 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.