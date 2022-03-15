تخفيضات أسعار ياميش رمضان 2022

تزايدت معدلات البحث عبر محرك جوجل العالمي عنم أسعار ياميش رمضان لهذا العام والذي يتبقى عليه ما يقرب من اسبوعين،اعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات.

دوت الخليج

مع اقتراب شهر رمضان المعظم تتزايد معدلات الطلب على الياميش بالسوق المحلي المصري وذلك لتجار الجملة والقطاعي في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونستعرض معكم خلال السطور التالية أسعار الياميش بالسوق المحلي في مصر لدى التجار سواء الجملة أو القطاعي .

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أسعار ياميش رمضان 2022

أسعار ياميش رمضان 2022. ارتفع سعر الياميش في السوق المحلي المصري زيادة تقدر بنحو 15% عن العام الماضي، ولكن لم تحول زيادة الاسعار بينه وبين رغبة المواطنين في شراءه حيث شهد موسم شراءه كثافة في الإقبال من المواطينن والتجار.

أسعار ياميش رمضان 2022

تراوح سعر المشمشية لهذا العام بين 155 و190 جنيه

وسعر القراصيا بين 140 و160 جنيه

سعر التين المجفف للمستهلك السوري 35 جنيه والتركي 40 جنيه

وسعر التين حبل 170 جنيه للكيلو

وسعر قراصيه جامبو 190 جنيه

وسعر الزبيب المصري 70 جنيه والايراني 80 جنيه

والبلح الأسواني المجفف سعره من 15 جنيه وحتى 50 جنيه للكيلو

وسعر التمر يبدأ من 25 و30 جنيهًا للعبوة 750جرام

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عن شهر رمضان الكريم

يتسابق المسلمين في جميع انحاء العالم خلال هذا الشهر الفضيل والذي خصه الله عز وجل بالتقرب اليه سواء بالقول أو بالعمل، في القيام باعمال الخير نظرا لعظمة الأجر والثواب فيه لانه اقرب الشهور عند الله .

موعد شهر رمضان المبارك وفقا للدراسات الفلكية

واشارت التوقعات والدراسات بان شهر رمضان هذا العام سيكون يوم 2 ابريل 2022.