دورة تدريبية للتعريف بإجراءات تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية

تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بالتعريف بإجراءات تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية.

تهدف الدورة إلى التعريف بالإجراءات الخاصة بتراخيص مختلف أنواع المصانع داخل وخارج المنطقة الصناعية، مع تسليط الضوء على أنواع المصانع التي تُشرف هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد لها، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن ممارسات التصنيع الجيد اللازمة للترخيص طبقاً لأحدث المراجع العالمية.

ومن المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٣/٢٧/ ٢٠٢٢ ولمدة ثلاث أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

الدورة التدريبية مقدمة لراغبي التعرف على إجراءات تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٣.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3Kk1eRl

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/36XOzVE