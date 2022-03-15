GPS يدخل منظومة النظافة الجديدة فى القاهرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعتمد منظومة النظافة بالقاهرة على الجمع من المنازل، بمرور عامل جمع القمامة يوميا على الوحدات السكنية لنقل كيس المخلفات للمقالب، ومع تطبيق المنظومة الجديدة، يتم التجهيز لتطبيق نظام مراقبة على الشركات ومتعهدى الجمع السكنى.





وتم التعاقد مع إحدى الشركات للرقابة على الشركات العاملة فى منظومة النظافة والمسؤولة عن النظافة فى مناطق شرق وغرب القاهرة. ويتناول الإنفوجراف التالى دخول GPS منظومة النظافة الجديدة فى القاهرة: ويجرى الآن إعداد أكواد لكل العقارات بشرق وغرب القاهرة، سيتم تثبيتها فيما بعد على العمارات السكنية.

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