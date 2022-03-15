/685792/النائب-أشرف-أمين-توجيهات-السيسي-بتسعير-رغيف-الخبز-الحر-تحد-من-ارتفاع-الأسعار

أيد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، مؤكدا أن القرار يحد من ارتفاع ثمن هذه السلعة الأساسية التي لا غنى عنها للمواطن المصري خاصة محدودي الدخل.

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وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس السيسي خطوة لضبط فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري مؤخرا نتيجة جشع التجار واستغلال الأزمة الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز للتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، التي وجه بها الرئيس.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحديد سعر رغيف الخبز غير المدعوم يأتي ضمن سلسلة من القرارات لضبط منظومة أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والخبز، حيث أقر الرئيس آليات تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح للحكومة، وتقديم موعد التوريد ليكون في أول أبريل القادم بدلا منتصف أبريل كما كان مقررًا كل عام، فضلا عن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

النائب أشرف أمين: توجيهات السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر تحد من ارتفاع الأسعار

وشدد النائب على أن تكليفات الرئيس الأخيرة سيكون لها آثارها الإيجابية في تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح وتوفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى مصر لمدة 10 أشهر قادمة، مطالبا الحكومة بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بحزم ومعاقبة التجار المخالفين للتسعيرة.