النائب محمد حمزة مشيدً بقرارات الرئيس السيسي بشأن سعر الخبز : أكد أنه قريب جداً من المواطنين و حريص على رفع المستوى المعيشى للمصريين

/685788/النائب-محمد-حمزة-مشيد-بقرارات-الرئيس-السيسي-بشأن-سعر-الخبز--أكد-أنه-قريب-جدا-من-المواطنين-و-حريص-على-رفع-المستوى-المعيشى-للمصريين

أشاد النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء للحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت.

دوت الخليج

قرار تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه

مضيفًا بأن الرئيس وجه أيضًا بقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق دوت الخليج بطرح السلع الغذائية الاساسية باسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد حمزه إن اتخاذ الرئيس السيسي لهذه القرارات يؤكد أنه قريب جداً من المواطنين ولايتردد لحظة فى حل جميع المشكلات التى تواجههم وأنه حريص على رفع المستوى المعيشى لجميع المواطنين موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات خاصة فى ظل الأزمات الأقتصادية التى تشهدها جميع بلاد العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وانتشار الأوبئة والفيروسات.

وأضاف حمزه علينا توجية التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات مؤكدا ان هذا القرارات ادخلت السعادة على نفوس ملايين المصريين .

الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر للحد من ارتفاع ثمنه

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنة تم متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم

وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار. وفي هذا الإطار؛ وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق "دوت الخليج"، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.