النائب عادل يونس لـ دوت الخليج عن حافز الرئيس السيسى لأردب القمح «خطوة داعمة للفلاح والزراعة المصرية»

/685787/النائب-عادل-يونس-لـ-تحيا-مصر-عن-حافز-الرئيس-السيسى-لأردب-القمح-خطوة-داعمة-للفلاح-والزراعة-المصرية

وجه النائب عادل يونس حماد عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بالفلاح، لافتا أن قراره بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح يعد قرار صائب في مصلحة المزارع المصري .

دوت الخليج

يتوجة النائب عادل يونس بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد حماد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن هذا القرار سوف يؤدي إلي التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية في إطار سياسة الدولة المصرية في الأعوام القادمة، مضيفا: كما سيعمل علي زيادة الاستثمار وأيضا زيادة الدخل لدي المزارع المصري.

وتابع يونس: هذا القرار يؤدي إلي التوسع الرأسي في وجود القمح وكميته في الدولة المصرية، لافتا إلي أنه سوف يتم استخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية لإنتاج أكبر كمية من القمح في الموسم الحصادي القادم.

تم إعلان اليوم سعر توريد القمح من قبل الزراعة

وكان الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، قد أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير يا مصر أنه يتم العمل كل عام على تحديد سعر اردب القمح ، مشيرا إلى ان هذا العام تم تحديد سعر سعر توريد القمح قبل الزراعة وهو ما لاقى ترحيب كبير من المزارعين.

ترحيب كبير من المزارعين بشأن توريد القمح

وتابع القرش انه كل عام يتم تحديد سعر اردب القمح ، لافتا الى ان تحديد السعر هذا العام جاء عكس السنوات السابقة قائلا:” تم وضع السعر المناسب للقمح قبل زراعته بالاضافةالى وضع حوافز تشجيعية لهم من اجل التوسع في زراعته.

تحفيز المزارع من اجل زراعة أكبر كمية من القمح

وتابع الدكتور محمد القرش أن الهدف من هذه الحوافز والدعم الكامل من الدولة هو تحفيز المزارع من اجل زراعة القمح، وهو ما نجحنا في عمله حيث تم زراعة كميات كبيرة من القمح وصلت 3.6 مليون فدان.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان يتم حصاد كمية 10 مليون طن، منالقمح وتوريد منهم ما يقرب من 6 مليون طن ، لافتا النظر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن صرف حزمة حوافز إضافية لهم.