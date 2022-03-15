/685786/عمر-الشقي-بقي-أول-تعليق-من-خالد-الصاوي-بعد-أزمة-مرضه

خرج الفنان خالد الصاوي ليطمأن الجمهور على حالته الصحية في أول تعليق له منذ إصابته بإلتهابات في الاحبال الصوتية، بعد مشاركته في مسرحية «أم الشهيد» المقدم ضمن فاعليات ندوة يوم الشهيد التي عرضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الايام الماضية.

دوت الخليج يرصد أو تعليق من خالد الصاوي بعد أزمة مرضه

وكتبت خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عمر الشقي بقي والف شكر على سوال الحبايب، ربنا يخليكم ليا».

وكان قدم خالد الصاوي برفقة الفنانة ماجد زكي والفنانة مايان السيد والفنان أمير رامز أمام الرئيس السيسي عرض مسرحي يعرض حياة أسرة مصرية عادية تتفاجأ بنبأ خبر استشهاد ابنها، وانهار الصاوي وقت تلقيه خبر استشهاد نجله الذي جسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح بشخصية "نور"، وأخذ يطمئن أبنائه ويحثهم على عدم الحزن على شقيقهم الذي استشهد يدافع عن بلده ووطنه.

خالد الصاوي في السباق الرمضاني 2022

الجدير بالذكر أنه يشارك الفنان خالد الصاوي في السابق الرمضاني 2022 بمسلسل «الاختيار 3»، بجانب كلا من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي ومن المقرر عرضه على شاشة قناة أون مع بداية شهر رمضان المقبل.

ويعد مسلسل الإختيار 3 استكمالا لأحداث الأختيار 2 التي دارت حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

وعرض للفنان خالد الصاوي مؤخرا، فيلم «تماسيح النيل»، الذي تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة،وهو من بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.