/685785/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارة-رسمية-لدولة-الكويت

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022 بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد من مجلس النواب.

دوت الخليج

المستشار الدكتور حنفي جبالي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الكويت

وقد شهدت الزيارة نشاطا مكثفا للوفد البرلماني المصري تضمن عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سلسلة من المباحثات المُوسعة مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت ،ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تناولت تلك المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تم استعراض أبرز التطورات الإقليمية والعالمية وسبل تنسيق المواقف المصرية – الكويتية في القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان رئيس مجلس النواب، توجه الخميس الماضي، على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت، وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

العلاقات بين مصر والكويت

أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال زيارته الرسمية أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

دوت الخليج

من جانبه أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، على العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكداً على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على كافة المستويات.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي ولي عهد دولة الكويت

جاء هذا خلال لقائه بولي عهد الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت.

وكانت الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وضم الوفد البرلماني المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،و كلا من النائب خالد عبد العظيم، والنائب سليمان وهدان ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب ياسمين أبو طالب، والنائب حمدي سليمان، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستمر لمدة 5 أيام، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي .

يذكر أن جبالي استقبل استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت، كان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي .

كما التقي الوفد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و كلا من النائب خالد عبد العظيم، والنائب سليمان وهدان ، والنائب محمد اسماعيل، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب ياسمين أبو طالب، والنائب حمدي سليمان، مع رئيس البرلمان البحريني، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحريني على هامش الزيارة لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.