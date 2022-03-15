تنفيذا لتوصيات اقتراحات النواب..النائب محمود توشكى ولجنة من وزارة العدل يعاينون مقر إنشاء شهرعقاري بفيصل

/685782/تنفيذا-لتوصيات-اقتراحات-النوابالنائب-محمود-توشكى-ولجنة-من-وزارة-العدل-يعاينون-مقر-إنشاء-شهرعقاري-بفيصل

للبدء في تنفيذه..

قامت لجنة من وزارة العدل، بمعاينة مقر إنشاء شهر عقاري بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة،التابع لدائرة بولاق الدكرور، المقر المخصص لإنشاء المكتب في الدور الثاني بمبنى الحي القديم أسفل كوبري فيصل في منطقة المشابك،للبدء فى تنفيذه، بمشاركة النائبة محمود هشام توشكى، ومحمد سعيد، من وزارة العدل، والدكتور حمدي هريدي أمين قسم بولاق الدكرور لحزب مستقبل وطن، ومحمد حمودة، ووائل شكري من هيئة مكتب أمانة بولاق الدكرور، لتفقد المقر الذي تم تخصيصه لإنشاء مقر فيصل للشهر العقاري.

دوت الخليج

وكان النائب محمود هشام توشكى، اعلن موافقة محافظة الجيزة على الطلب الذي تقدم به لإنشاء مكتب للشهر العقاري بمنطقة فيصل التابعة لدائرة بولاق الدكرور، فيما تكفل النائب بتجهيز المقر على نفقته الشخصية.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ناقشت الطلب المقدم من النائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب والرياضة، بخصوص إنشاء مكتب للشهر العقاري مميكن بدائرته بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في الدور الثاني بمبنى الحي القديم أسفل كوبري فيصل في منطقة المشابك، والمخصص من قبل للإدارة التعليمية التي انتقلت الى مكان جديد، وذلك تيسيرا على أهل بولاق الدكرور.

وتمت مناقشة الطلب في حضور المهندس محمود فوزي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، وعبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، وممثل لوزارة العدل، بجانب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى.

ووافقت اللجنة على تخصيص المقر المذكور ومتابعة تنفيذه، وتم الاتفاق على ان يتم التنسيق مع وزارة العدل لتحديد ميعاد لإرسال لجنة لمعاينة المقر وتحديد الاحتياجات، فيما قرر النائب محمود هشام توشكى التكفل بكافة المصاريف والتجهيزات الخاصة بالمقر على نفقته الشخصية.