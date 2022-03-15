/685781/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-شهر-فبراير

توج الفرعون محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بشهر فبراير الماضي، من خلال تصويت الجماهير والمقدمة من رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزى عبر موقع "تويتر"، صورة النجم محمد صلاح، وعلق عليها: "محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير".

شارك الدولي المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول في أربع مباريات مع الفريق خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي سجل فيهم ثلاثة أهداف عززت مركزه في صدارة الهدافين برصيد 20 هدف.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف

دييجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف

سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين لاعب توتنهام 10 أهداف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 10 أهداف