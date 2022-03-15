نائبة بصحة النواب لـ دوت الخليج: انتشار المنتجات الطبية غير المرخصة يؤثر علي المنتج المصري بشكل عام 

/685780/نائبة-بصحة-النواب-لـ-تحيا-مصر-انتشار-المنتجات-الطبية-غير-المرخصة-يؤثر-علي-المنتج-المصري-بشكل-عام

علقت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ظاهرة انتشار الترويج للمنتجات الطبية غير معلومة المصدر في العديد من البرامج الطبية، قائلة: الترويج لأي منتج مجهول المصدر جريمة يعاقب عليها القانون.

دوت الخليج

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، يوجد قانون يجرم هذه الظاهرة، صدر في الفصل التشريعي السابق وهو القانون رقم 206 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مؤكدة أن هذا القانون لم يفعل منذ إقراره.

إيرين سعيد تطالب بتفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل هذا القانون وتطبيقه بشكل حازم، مضيفة: لابد من رقابة هيئة الدواء المصرية علي كل هذه المنتجات مجهولة الهوية، لعدة أسباب أهمها عدم معرفة مدي صلاحية هذه المنتجات أو فاعليتها لأنها لم تمر بمراحل الجودة.

وتابعت سعيد: أصبح يوجد سوق مواز للأدوية و المنتجات بعيدا عن الموجودة في الأسواق؛ الأمر الذي يؤثر و هذا سلبا علي مقدمي الخدمة بشكل رسمي، لافتة أن هذه المنتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي نوع من أنواع الرسوم أو الضرائب، و بالتالي هذا يهدر علي الدولة الكثير، و يؤثر علي جوده المنتج المصري بشكل عام.

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

وكان قد صدق الرئيس السيسي، علي القانون رقم 206 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين والذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول.

قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.