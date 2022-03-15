« لا أسعي للفلوس والشهرة»..النائبة سميرة عبد العزيز من جامعة الأزهر«عمرى ما شاركت فى حاجه ضد قيم المجتمع»..وطالبت الحكومة بتخصيص ميزانية للتلفزيون

/685775/لا-أسعي-للفلوس-والشهرةالنائبة-سميرة-عبد-العزيز-من-جامعة-الأزهرعمرى-ما-شاركت-فى-حاجه-ضد-قيم-المجتمعوطالبت-الحكومة-بتخصيص-ميزانية-للتلفزيون

شاركت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، فى ندوة بعنوان “ دور الفن فى إبراز القيم المجتمعية”، من تنظيم أسرة “ طلاب من أجل مصر”، برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والاستاذ الدكتور محمد الشربيني ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية، والكتور رضا عبد الواحد أمين، وبحضور الفنان محمد رياض والمخرج حسني صالح.

دور الفن فى إبراز القيم المجتمعية

أكدت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمتها بالندوة، أن نسبة الجهل فى المجتمع المصري وصلت لـ 40 %، مشددة على ضرورة مساعدة الدولة فى معالجة هذه النسبة والتخلص منها من خلال دور وسائل الإعلام والفن فى التوعية.

دوت الخليج

دور وسائل الإعلام فى إبراز قيم المجتمع

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه من خلال عضويتها فى المجلس طالبت الحكومة بتخصيص ميزانية للتلفزيون المصري ومؤسسات السينما.

كما عقدت الندوة برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والاستاذ الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور كلان من الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية، والدكتور رضا عبد الواحد أمين، وبحضور الفنان محمد رياض والمخرج حسني صالح.

وشددت النائبة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون مصلحة المجتمع والمشاهدين، هي المبدأ الأساسي عند اختيار أي عمل تلفزيوني لتقديمه، موضحة أنها تختار أعمالها على هذا الأساس، ومشددة على ضرورة تقديم محتوي تقويم وردع بالمقارنه مع تقديم نماذج تتنافي مع قيم المجتمع كالعنف والبلطجة، فضلا عن حث الطلاب على عدم تقديم اي اعمال تتنافي مع قيم المجتمع.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج “نصائح ماما سميرة” الإذاعي الذي تقدمه، مستمر بسبب ما يقدمه من محتوي مفيد للمجتمع والمشاهدين، مؤكدة أن شاشة التلفزيون مكان مناسب لتقديم النصائح والإرشاد.

وأوضحت النائبة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن الاعلام يحتاج إلي وقفة شخصية من خلال تقديم ما هو مناسب ومفيد للمجتمع، لافتة إلى ان بعض الأعمال التي تقدم على الشاشة تتضمن مشاهد عنف وبلطجة ليست فى صالح المجتمع وتضر بالنشء، مضيفة “ عمري ما شاركت فى اعمال ضدد المجتمع،و لا اسعي لهدف مادي أو شهره ، ولكن لتقديم ما يفيد المجتمع”.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الدارسين فى كليات الإعلام و المعاهد والكليات الفنية، الإحساس بالمسئولية تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع، الذي يثق بهم كناقلين للمعلومة الصحيحة سواء على المستوي الفني أوالإعلامي، لافتة إلى ارتفاع نسبة الجهل من حلال رقابة داخلية لتقديم ما يفيد المجتمع ويرتقي به.

جاء هذا خلال مشاركتها فى ندوة بعنوان “دور الفن فى ابراز القيم المجتمعية” من تنظيم طلاب من أجل مصر، وبرعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ، والاستاذ الدكتور محمد الشربيني ، نائبل رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عبد الراضي حمدي، وكيل الكلية، والدكتور رضا عبد الواحد أمين، وبحضور الفنان محمد رياض والمخرج حسني صلاح.